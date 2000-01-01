Последние дни Ксении Качалиной: жила в бардаке, пила с незнакомцами

Накануне, 2 декабря, стало известно о смерти актрисы Ксении Качалиной. Она была четвертой супругой актера Михаила Ефремова. От него она родила дочь Анну-Марию в 2000 году.

Поначалу актрису называли восходящей звездой отечественного кинематографа. Критики прочили ей блестящую карьеру. Она дебютировала в 1991 году в фильме "Нелюбовь". На тот момент Ксении Качалиной было 20 лет. Безысходность и неприкаянность почти в каждом кадре.

Однако реальная жизнь Ксении Качалиной кажется даже мрачнее, чем судьба ее героини. После развода с Ефремовым артистка на несколько лет уехала жить в Индию. Там она пристрастилась к алкоголю и наркотикам. Вернувшись в Москву, актриса стала затворницей: жила в компании кошек в элитном доме в Брюсовом переулке. В ее квартире царил хаос: разбросанные вещи, оборванные обои.

Бывшая звезда посещала бары неподалеку от дома, где ей наливали домашнее вино по скидке. Завсегдатаи баров рассказывали журналистам, что нередко Ксения Качалина выпивала даже с незнакомцами. Ничего не изменилось и вплоть до момента ее смерти.

"Я вполне могу назвать себя отшельницей. В центре города люблю пострелять сигареты или зависнуть в кафе. С кошками, книжками или одна. Умному человеку не бывает скучно наедине с собой. Москва была таким мрачным городом, а сейчас больше напоминает Париж. У меня такие временные провалы, мне нужно смотреть по датам. До Красной площади от моего дома идти минут десять. Я живу чудесно и главное - очень тихо", - говорила "КП" Качалина.