Голикова назвала две самые востребованные рабочие профессии в России

Самые востребованные рабочие профессии в России, согласно прогнозу на долгую перспективу, — швеи и сварщики. Об этом рассказала во вторник, 2 декабря, заместитель председателя российского кабмина Татьяна Голикова.

Политик выступила на награждении победителей Всероссийского конкурса профмастерства "Лучший по профессии". Предваряя чествование победителей, Голикова рассказала, в ком больше всего будет нуждаться российский рынок труда.

Вице-премьер также поблагодарила работников рабочих профессий, их трудовые коллективы и семьи за то, что они делают возможным технологическое лидерство и суверенитет России, сообщает РИА Новости.

В октябре президент России Владимир Путин в поздравлении с 85-летием системы среднего профессионального образования в нашей стране напомнил, что в последние годы престиж рабочих специальностей и их востребованность на российском рынке труда постоянно возрастают. С учетом этого формируются современные стандарты подготовки квалифицированных и конкурентоспособных рабочих и специалистов среднего звена.

Министр труда России Антон Котяков, в свою очередь, отмечал, что в перспективе ближайших пяти лет стране потребуются дополнительно около 3,1 миллиона работников. В правительстве готовы приложить усилия для того, чтобы россияне, которые только выбирают профессию, отдавали предпочтение наиболее дефицитным специальностям.