Глава Госдепа назвал ключевой пункт спора в переговорах по Украине

Россия и Украина в диалоге по мирному урегулированию конфликта "буквально сейчас спорят" об определенной территории. Об этом рассказал госсекретарь США Марко Рубио.

Как уточнил американский политик, речь идет про "пространство примерно в 30-50 километров и 20% Донецкой области, которые остаются (под контролем Украины — прим. ред.)".

Во время контактов с украинской стороной представители Соединенных Штатов "пытались выяснить", как можно разрешить этот вопрос, отметил Рубио. По утверждению главы американского внешнеполитического ведомства, удалось добиться "некоторого прогресса, с чем украинцы могут жить, что даст им гарантии безопасности на будущее" (цитаты по ТАСС).

Между тем некоторые члены НАТО, как отмечают собеседники Politico из числа дипломатов альянса, упрекают Рубио в неверной расстановке приоритетов. Главе Госдепартамента "в частном порядке указывают на то, что предпочли бы, чтобы Рубио, если бы ему пришлось выбирать, отдал приоритет переговорам с Россией, а не встрече с альянсом".

При этом в Белом доме в контексте мирного урегулирования украинского кризиса уверяют, что Вашингтон "в равной степени говорит с обеими сторонами". Американские власти считают, что "в целом мы настроены довольно хорошо" и есть надежда на скорое разрешение конфликта между Россией и Украиной.