Вот как Николаев поступил с Королевой после расставания: такого никто не ожидал

Наташа Королева и Игорь Николаев развелись больше 20 лет назад. Впоследствии Наташа Королева обрела счастье со стриптизером Тарзаном (настоящее имя Сергей Глушко), а Игорь Николаев счастливо женился на Юлии Проскуряковой.

Однако союз "дельфина и русалки" настолько полюбился общественности, что и спустя годы многочисленные фанаты не могут смириться с тем, что артисты расстались. Их разрыв после 11 лет семейной жизни обсуждают по сей день. Животрепещущую тему подняла в новом интервью с Игорем Николаевым даже Лаура Джугелия.

Автор-песенник признался, что не держит зла на Наташу Королеву. "Я не был обижен. Так жизнь сложилась, как можно обижаться на жизнь? Наоборот, где-то закрывается дверь, где-то открывается. Просто у нее открылась чуть пораньше", - заключил Николаев.

Знаменитый артист даже не стал на эмоциях оставлять Наташу Королеву без песен. Известно, что автором самых громких хитов певицы был именно Игорь Николаев. Многие фанаты судачили, что на фоне расставания певец лишит бывшую возлюбленную репертуара. Ходили слухи об этом и среди представителей шоу-бизнеса. Но этого так и не случилось.

"Она артистка. Как можно человека лишить репертуара. Это лишить человека работы, заработка, гастролей", - высказался композитор.