Представители Североатлантического альянса уже пытались обвести Россию вокруг пальца, представляясь джентльменами и предлагая поверить им на слово, а впоследствии отказываясь от собственных заявлений. Об этом напомнила в среду, 3 декабря, официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Как пояснила чиновница в интервью радио Sputnik, так было при обсуждении темы нерасширения НАТО на восток: "Мы говорим: "Вы же обещали не расширяться". "Где?" – отвечают они, – мы же нигде не подписывали никаких документов". А тогда, когда они их не подписывали, они говорили, что эти подписи никому не нужны – все же джентльмены, а джентльмены верят друг другу на слово".

Теперь же в Североатлантическом альянсе утверждают, что "упреждающие удары могут быть рассмотрены в качестве оборонительных действий". Захарова напомнила, что прежде блок обвинял в гибридных атаках Россию и настаивал на сугубо защитной функции НАТО. Спикер МИД заострила внимание на новых высказываниях и предложила "оценить прямоту, чтобы потом они не говорили, что такого не говорили, как, в частности, было с расширением НАТО".

Наряду с этим Захарова обратила внимание на то, что заявления председателя военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне об "упреждающих ударах" по России совпали с активизацией контактов по Украине. Она подчеркнула, что настроенные против мирного диалога западные страны "перешли к запугиваниям, угрозам, направленным конкретно на срыв договоренностей".

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова сделать все возможное, чтобы поспособствовать созданию атмосферы мира, предсказуемости и стабильности. Этому препятствует ряд вопросов, включая стремление Украины войти в НАТО — Москва категорически против этого.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия никогда не собиралась нападать на Европу — подобные утверждения, звучащие из западных стран, смешны. Распространяют такие слухи "жулики какие-то", причем "трудно сказать, чем они руководствуются". Однако "если они хотят услышать, что у нас нет агрессивных планов в отношении Европы, — пожалуйста, мы готовы это зафиксировать".