Этой ночью не спали не только российские журналисты, дежурившие у дверей представительского кабинета президента. Западные СМИ в ожидании итогов запускали прямую трансляцию и отправляли СМС прямо в Кремль.

Информационный вакуум продолжался почти 5 часов. Именно столько шли переговоры Владимира Путина с американской делегацией. Уже далеко за полночь помощник президента Юрий Ушаков сообщил некоторые подробности переговоров:

"Обсуждались конкретно территориальные проблемы, без которых мы не видим разрешения кризиса. Конечно же, обсуждались огромные перспективы будущего экономического взаимодействия двух стран. Если мы действительно хотим сотрудничать, для этого огромные возможности есть, то нужно уже проявить реальное стремление к этому".

На этой встрече, как пояснил Ушаков, наметился общий фон переговорного процесса, основы которого президенты России и США наметили ещё до встречи на Аляске. Хотя в Европе и пытались приложить руку к документу.

"Документ, который содержал 27 пунктов. Он нам был передан, мы с ним ознакомились. Затем мы получили ещё несколько документов, а именно четыре документа. Пока ещё компромиссного варианта найдено не было. Но некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемо. Но их нужно обсуждать. Некоторые формулировки, которые нам были предложены, нам не подходят. То есть работа будет продолжаться", - заявил Ушаков.

Западная пресса тут же разразилась громкими заголовками о том, что Путин не готов к компромиссам. The Telegraph объясняет почему:

"Владимир Путин диктует условия мира на Украине, потому что выигрывает войну на поле боя. Европейцы могут предлагать свои планы, но решающее слово за Москвой, которая продвигается вперёд. Европа отвергает идеи Путина, но не предлагает реальной альтернативы - только бесконечную войну, где время работает на более богатого и сильного противника".

Впрочем, за несколько часов до встречи с американцами российский лидер послал сигнал и европейским политикам.

"Их никто не отстранял. Они сами отстранились. Какое-то время у нас с ними был тесный контакт. Потом раз - они резко оборвали контакты с Россией. Это была их инициатива. Почему они это сделали, потому что они взяли на вооружение тезис нанесения России стратегического поражения и живут до сих пор, судя по всему, в этих иллюзиях. Хотя понимают головой, что это уже давно в прошлом. Они приняли желаемое за действительное в свое время, но признать сами себе не могут не хотят", - сказал Путин.

Продолжают, как мантру, повторять одно: Москва – угроза. И под этот шумок наращивают вооружения. Путин подчеркнул, что Если Европа собирается воевать с Россией, то мы готовы, но это будет совсем другая война.

Некоторые зарубежные журналисты узнали переговорный овальный стол и обратили внимание на дистанцию между американскими политиками и президентом и то, как все-таки далека от России западная Европа.

Предыдущая встреча Путина и Уиткоффа в августе длилась около трех часов. Это уже шестой визит спецпосланника Трампа в Москву в этом году. И он нашёл время прогуляться по городу, чем тоже вызвал раздражение у киевских кураторов.

Путин: Московские власти по праву гордятся тем, что они сделали по развитию столицы в последние годы. Надеюсь вы смогли в этом убедиться. Уиткофф: Да, это удивительный город.

В этот раз вместе с Уиткоффом и зять Трампа Кушнер. В этом СМИ также увидели недвусмысленный сигнал: "Редким качеством" Кушнера также называют полное доверие президента, что дает понять иностранным лидерам, что они, по сути, имеют дело непосредственно с главой Белого дома".

Сегодня зять американского президента вместе со спецпосланником передадут Трампу послание от Российского лидера. Вечером в Вашингтоне анонсировали выступление главы Белого дома. Накануне Дональд Трамп намекнул, что США постепенно отходят от украинского конфликта.

Заявление, о том, что Украина получала значительную часть средств наличными, показательно, учитывая разразившийся на Украине коррупционный скандал.

"В этом вопросе замешаны некоторые нерациональные люди, понимаете? Они считают, что наша политика должна заключаться в том, чтобы продолжать финансировать Украину неограниченными объёмами до тех пор, пока длится война. Это нереалистично. И этого не произойдёт", - сказал Марко Рубио, госсекретарь США.

К слову, Рубио не будет на встрече глав МИД стран НАТО. В Европе это тоже восприняли как сигнал: дескать, США против участия Украины в альянсе. Впрочем, и в ЕС по этому поводу согласия не наблюдается. Премьер Финляндии признал, что страна не готова предоставить Украине гарантии безопасности в стиле НАТО. В Италии вообще поставили под сомнение продолжение военной помощи Киеву. Зеленский сегодня в Брюсселе ждал Уиткоффа, но вернулся оттуда ни с чем. Борт американской делегации, вылетевший из Москвы в Вашингтон, не сделал дополнительных посадок в Европе.