В Москве готовят цикл уникальных видеоэкскурсий о Донбассе и Новороссии

Цикл из 10 уникальных видеоэкскурсий о Донбассе и Новороссии готовят в Москве. В столицу приехали специалисты из этих регионов. Они познакомят зрителей со знаковыми местами и историей своего родного края. Когда и где можно будет посмотреть выпуски этого необычного проекта?

Свет, камера, мотор. Все, как на настоящей съемочной площадке, только в роли ведущих - экскурсоводы. 10 профессионалов из Донбасса и Новороссии приехали в Москву, в специально оборудованную студию, чтобы с любовью рассказать о родном крае в формате уникальных видеоэкскурсий так, как это еще никто не делал до них.

"Участники этого проекта - совершенно разные люди. И очень приятно, что мы все друг друга поддерживаем. Главная идея этого проекта, я считаю, популяризация экскурсионного дела и также раскрытие потенциала наших территорий", - отметила Виталина Дьяченко, преподаватель, экскурсовод и аспирант.

Проект "Проводники смыслов. Экскурсоводы Донбасса и Новороссии" реализуемый программой Росмолодёжи "Больше, чем путешествие", открывает регионы с нового ракурса для всех, особенно для молодежи, которой небезразлична судьба и история своей родины. Экскурсоводы проведут зрителя по знаковым местам героической славы, культуры, спорта и промышленности.

"Мы услышали такие подлинные чистые истории из их уст, о том, чем они гордятся в своих регионах. Это не просто видеоэкскурсии. Это очень важная инициатива программы Росмолодёжи, направленная на укрепление гражданской идентичности и историческое единство", - отметила Олеся Тетерина, генеральный директор АНО "Больше, чем путешествие".

Узнать об уникальных особенностях каждого из регионов и познакомиться с его достопримечательностями можно будет уже в середине декабря. На онлайн-платформах и региональных государственных каналах состоится премьерный показ двух серий проекта "Проводники смыслов. Экскурсоводы Донбасса и Новороссии".