Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Максима Петрова

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 10-летнего Максима Петрова. Его историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать более двух с половиной миллионов рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется ещё полтора миллиона.

У мальчика тяжёлая форма острого лимфобластного лейкоза. Позади реанимация, два блока химиотерапии. Ребёнок справился с очень тяжёлыми осложнениями и пока в ремиссии. Но в любой момент болезнь может вернуться. Максиму срочно необходим специальный противорецидивный препарат. Стоит он больше 4 миллионов рублей.

Мы продолжаем помогать Максиму все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!