Ольга Бузова вышла в свет и прикрыла округлившийся живот руками

Ольга Бузова появилась на светском мероприятии и немедленно привлекла к себе внимание. Поющая ведущая предстала перед журналистами и фотографами в элегантном черном блестящем платье по фигуре и с прозрачной накидкой на плечах. Волосы звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" убрала в высокую прическу. Интересно, что руки она держала так, что они прикрывали живот.

Кадры немедленно попали в Сеть, и особо наблюдательные пользователи разглядели у Ольги подозрительно округлившийся живот. Пока одни комментаторы убежденно твердят, что Бузова просто "переела пельмешек", другие заподозрили у нее беременность.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Отметим, что Ольга Бузова давно твердила, что мечтает стать мамой. Она была замужем лишь раз, однако в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым так и не родила. Впоследствии спортсмен жаловался, что очень хотел ребенка, однако якобы у Ольги были другие планы, она желала строить карьеру.

Бузова добилась своего. После участия в проекте "Дом-2" Ольга стала еще популярнее. Все началось с ее развода. На фоне шумихи она записала песню, а потом еще одну, и теперь дает концерты, снимается в телепередачах и различных шоу. Что происходит в ее личной жизни, Бузова не говорит.