Из-за безответственной риторики европейских и натовских политиков Европа оказывается под угрозой новой войны. На это указал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

Финский политик прокомментировал в социальной сети Х ответ российского лидера Владимира Путина на милитаристскую риторику Запада и, в частности, Североатлантического альянса. Президент России подчеркивал, что наша страна не собирается воевать с европейскими державами, но если Европа начнет войну — Москва готова "прямо сейчас".

Мема отметил, "как быстро обостряется опасная риторика", а также заявил, что лидеры ЕС — это "воплощение полного провала", поскольку они проводят катастрофический политический курс и вновь подвергают Европу риску войны.

При этом в НАТО попытались заверить в том, что альянс "един как никогда" в вопросе защиты своих союзников. Источник Би-би-си из числа чиновников военно-политического блока утверждает, будто "едино как никогда" в вопросе защиты своих союзников.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что практически все члены Евросоюза и НАТО сплотились ради нанесения стратегического поражения России, развязав против нашего государства войну через нацистский режим в Киеве.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Россия видит и учитывает милитаристские заявления, звучащие с Запада. Он заявил, что "нужно, конечно же, желать мира, но готовиться к войне". Позиция Москвы состоит в том, что необходимо "всегда готовиться к худшему, но надеяться на лучшее".