Дважды была замужем, всю жизнь любила другого и умерла в одиночестве: как Нина Дорошина боролась за счастье

Когда актриса стала знаменитой? Кого она любила всю жизнь? И почему выдумывала о себе небылицы? 3 декабря 1934 года родилась Нина Дорошина.

---

Знаменитой она стала в 50 лет, после фильма "Любовь и голуби". Но к поздней славе отнеслась легко, такой у неё был характер.

Отца, специалиста по пушнине, командировали в Иран. И она навсегда полюбила Восток: любимыми сказками стали персидские, любимыми коврами – тоже персидские, персидским был даже её кот.

Послевоенная разрушенная Москва, в которую семья вернулась, Нину поразила. Душа искала красоты, и она пошла учиться на актрису. Первым партнёром по картине стал Олег Ефремов. Она влюбилась сразу: в его глаза, в его талант и в его смелость. Ведь он хотел создать свой театр!

Создав "Современник", Ефремов позвал туда Нину. Так начался самый яркий в театральном мире любовный роман. "Дорошина на сцене с Ефремовым", – шептались актёры и толпились за кулисами. Казалось, её сердце разорвётся от любви. Это было странно, но он женился на другой. От отчаяния Нина с головой ушла в роман с режиссёром Юрием Чулюкиным.

Ефремов вернул Дорошину. Она любила его, а он – свою работу. Она всё время ждала, а он о ней забывал.

"Я тонула ночью в море. И там товарищи на берегу сидели, они меня откачали. Я подумала: ведь я могла утонуть, а вот человек вытащил, значит, у меня должна начаться новая жизнь", - вспоминала Дорошина.

Спасателем оказался Олег Даль. Узнав, что она первая женщина в его жизни, Дорошина согласилась выйти замуж.

"А любишь ты меня", – сказал Ефремов, усадил невесту на колени и увёл со свадьбы. Потом на спектакле Даль ударил её слишком сильно. Пролетев через всю сцену, она еле доиграла, но ничего ему не сказала, посчитав, что он имел на это право.

В МХАТ за Ефремовым Дорошина не пошла. Он звал её в театр, а она ждала приглашения в свою жизнь. Сравнения с Олегом Ефремовым не выдерживал ни один мужчина, поэтому ей не хотелось ни с кем знакомиться. Почувствовав к себе интерес, она нарочно вела себя неадекватно. Чужую красивую машину называла своей, в подробностях рассказывая о покупке. Выдумывала о себе небылицы. Она терпеть не могла тоску и вовсю чудила, когда не хватало приключений в жизни.

Детей у Дорошиной не было, она вышла замуж за театрального осветителя Владимира Тышкова и 20 лет прожила в любви и заботе. Но это в жизни. Всё, что делала Дорошина на сцене и на экране, было "про Ефремова".

Перед смертью Олег Ефремов попросил: "Позовите Нину". Но Дорошина была занята: в театре решалась судьба её учеников. Он ждал, но она не успела... Так закончился любовный роман, который длился полвека.