Сын Дмитрия Нагиева назвал себя отрезанным ломтем и высказался о других внебрачных детях актера

Официально у Дмитрия Нагиева есть только один сын Кирилл. Он пошел по стопам именитого родителя и стал сниматься в кино и на телевидении. Однако недавно Дмитрий Нагиев признал, что у него есть еще один сын. Его зовут Марк и ему 16 лет. По некоторой информации, его матерью является радиоведущая из Санкт-Петербурга.

Сейчас стало известно, что Марк решил тоже стать артистом. Об этом журналистам рассказал старший сын Дмитрия Нагиева Кирилл. "На него все надежды. Я уже отрезанный ломоть", - сообщил наследник Нагиева.

Он отметил, что Марка попытались отговорить от выбора такой профессии. Всем известно, что она очень нестабильная и зависимая. "Мы отговариваем, потому что более ненадежной профессии нет. Но наша семейная кровь берет свое", - развел руками Кирилл.

Также он сообщил, что поддерживает связь с младшим братом. "У нас прекрасные отношения, я посвятил его в мир музыки. Он пошел учиться на гитару, и я считаю — это отличное подспорье в театральном институте, куда он намылился зачем-то", - сообщил Нагиев.

Кроме того, Кирилл не исключил вероятности, что Марк не единственный внебрачный ребенок популярного актера, так как "путешествовал отец много", передает Звездач.