Китай резко отреагировал на попытки ЕС конфисковать активы России

Китай выступает против любых односторонних санкций. Такое заявление сделал в среду, 3 декабря, официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь.

Китайский чиновник прокомментировал обсуждение в Европе возможности экспроприации российских активов, заблокированных в рамках рестрикций, для финансирования киевского режима.

Как подчеркнул Линь Цзянь, которого цитирует РИА Новости, Пекин последовательно выступает против любых односторонних санкций, которые нарушают международное право и не санкционированы Советом Безопасности ООН.

Тем временем Politico утверждает, что Еврокомиссия планирует 3 декабря юридически обосновать конфискацию замороженных активов России в пользу Украины. Предполагается, что для этого используют положение Договора о ЕС, которое разрешает участникам интеграционного объединения принимать решения "в духе солидарности между государствами-членами о мерах, соответствующих экономическому положению".

Москва не раз подчеркивала, что расценит возможную конфискацию замороженных российских активов как воровство и не оставит его без надлежащего ответа. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также напомнил европейцам, что "приключается с их деньгами на Украине", подразумевая масштабный коррупционный скандал с высокопоставленными фигурами киевского режима.

Тем временем источники рассказали, что американские власти заявили спецпосланнику Евросоюза по санкциям Дэвиду О'Салливану о планах вернуть России ее заблокированные активы после подписания соглашения по Украине.