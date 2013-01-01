В Госдуме предложили ввести "Новогодний капитал" для пенсионеров

В России предлагается учредить ввести "Новогодний капитал" — ежегодную предновогоднюю выплату в размере 5 тысяч рублей для всех категорий пенсионеров. С соответствующим предложением выступил заместитель председателя Государственной думы Борис Чернышов.

В обращении к министру труда и социальной защиты Антону Котякову вице-спикер пояснил, что выдвигает соответствующую инициативу ради "социальной защиты и повышения качества жизни пенсионеров, а также укрепления семейных ценностей".

Если граждане России, которым платят пенсию по старости, получат за две недели до Нового года такой "Новогодний капитал", им будет проще "заблаговременно и комфортно спланировать свои праздничные расходы". Государство таким образом проявит заботу о старшем поколении и заодно позитивно повлияет на потребительскую активность в преддверии праздника, цитирует Чернышова РИА Новости.

Ранее глава думской фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов напомнил, что его однопартийцы с 2013 года выступают с инициативой о выплате к Новому году 13-й пенсии. Парламентарий подчеркивал, что это даст возможность пожилым россиянам "себя побаловать, накрыть нормальный стол, купить подарки внукам".

В декабре 2024 года вице-спикер Борис Чернышов уже обещал, что в Госдуму внесут законопроект о ежегодной выплате пенсионерам ко дню рождения. По задумке авторов законопроекта, такую 13-ю пенсию должны будут получать все пенсионеры в России. Однако этот замысел так и остался на бумаге.