Гордон впервые о ссоре с Кудрявцевой: "Характер - г***, но отличный человек"

Некоторое время назад в Сети стали ходить слухи, что закадычные подружки Катя Гордон и Лера Кудрявцева вдрызг разругались. Поводом для разговоров стали глубокомысленные рассуждения популярной ведущей о фальши и лицемерии.

Журналисты встретили Катю Гордон на одном из светских мероприятий и прямо спросили у нее, что происходит. Та не стала лукавить и призналась, что у них с Лерой Кудрявцевой случился разлад. Однако что именно стало причиной ссоры, она говорить не стала.

"Все видят, как мы ругаемся. Лера выкладывает замысловатые высказывания психологов, что чувствует фальшь… Я проще: если меня кто-то бесит, я говорю — задолбали, и пошла. Но она является крестной матерью моего ребенка, поэтому публично сказать все, что я о ней думаю, не могу", - призналась Гордон.

Катя подчеркнула, что не считает Леру прохим человеком. По словам блондинки, они просто устали. "Слушайте, люди разводятся, матери на время перестают общаться с сыновьями… Да, мы переживаем сложный период с Кудрявцевой, но она остается лучшей ведущей страны! Характер — г***, но отличный человек", - заключила Катя в беседе со Звездачем.