Уиткофф после визита в Кремль не стал встречаться с Зеленским

Спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Стивен Уиткофф отменил встречу с Владимиром Зеленским. Она должна была состояться сегодня в Брюсселе.

Об отмене встречи сообщил журналист Euronews Алекс Рафоглу со ссылкой на источники. По данным его собеседников, Владимир Зеленским уже возвращается в Киев. Представители Украины и США информацию пока не комментировали.

Как ожидалось, Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер сделают остановку в Брюсселе по пути из Москвы, где они накануне встретились с Владимиром Путиным. По итогам переговоров помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что дискуссия была полезной, но стороны не нашли компромиссов по украинскому урегулированию.

По словам Ушакова, России, кроме плана Трампа, который содержит 27 пунктов, передали еще 4 документа - их также обсудили на переговорах. Встреча продолжалась 5 часов и завершилась за полночь.