Никто в действительности не верит в поражение России в конфликте с Украиной. Такое заявление сделал в среду, 3 декабря, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, пытаясь удержать европейцев от конфискации замороженных российских активов.

Бельгийский политик риторически поинтересовался, кто в самом деле верит, что Россия потерпит поражение на Украине, подчеркнув, что "это сказки, сплошные иллюзии".

"Красть" замороженные активы другого государства, как напомнил Де Вевер, прежде никто в истории не пытался — суверенные активы какой-либо страны лишь замораживались на время конфликтов и могли быть переданы другой стране в случае поражения в качестве репараций. Однако в данном случае этот сценарий крайне маловероятен, отмечает Reuters.

Ранее российский лидер и верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин подчеркивал, что количество возвращаемых нашими бойцами территорий увеличивается, как и темп их возвращения. Российская армия сохраняет позитивную динамику по всем направлениям специальной военной операции, темп наступления увеличивается.

Военные и эксперты на Украине признали, что ВС России сформировали на фронте "зону смерти" для украинских военных, превратив эвакуацию и снабжение ВСУ в смертельно опасные задачи. Секретом продвижения российской армии называют "эффект выдавливания", отмечая, что "не существует доктрины, которая помогла бы выстроить глубоко эшелонированную оборону" в подобных условиях.