Дмитрий и Полина Дибровы отселяют старшего сына

Дмитрий Дибров и его экс-супруга Полина впервые вышли в свет после развода. Они расстались после 16 лет брака. В сентябре пара официально оформила развод.

Красавицу-жену у шоумена увел друг семьи, миллиардер Роман Товстик. Бизнесмен жил по соседству, а модель несколько лет назад стала крестной его сына. Мужчина потерял голову от любви и ушел из семьи. По некоторым данным, с женой, родившей ему шестерых детей, он пока так и не оформил развод.

И если, по слухам, Роман Товстик расстался с супругой со скандалом, то Дибровы сумели избежать грязной шумихи и развелись настолько цивилизованно, что даже вместе выходят в свет. Пара появилась на публике вместе с тремя детьми. В беседе с журналистами Дмитрий и Полина рассказали, что в ближайшее время намерены отселить старшего сына Александра в отдельную квартиру, передает "КП".

"А у Саши в следующем году, я надеюсь, будет новоселье. Огромная квартира на берегу Москвы-реки…" - похвалился известный ведущий. Ему вторила Полина. "Саше замечательно живется с папой. Но мы действительно подошли вплотную к ремонту квартиры, и Дмитрий планирует его завершить к концу следующего года", - рассказала Диброва.

В своем официальном телеграм-канале она отметила, что было "очень тепло и хорошо". "Я люблю и верю в сказки. Добро всегда победит зло, обещаю", - заключила Полина.