В Москве вручили награды лауреатам конкурса "Лучший по профессии"

В Москве вручили награды победителям и призёрам Всероссийского конкурса "Лучший по профессии". Ими стали 60 человек в 20 номинациях. Церемония прошла в Кремлёвском дворце.

Масштабный проект объединил представителей рабочих специальностей из 79 регионов страны. Своих сотрудников направили более тысячи компаний. Конкурс проходил в 14-й раз. В этом году по поручению Владимира Путина он стал частью национального проекта "Кадры".

"Вы созидаете нашу страну, вы делаете возможным наше лидерство в технологическом суверенитете и технологической независимости. Я хочу вас за это поблагодарить, я хочу поблагодарить ваши трудовые коллективы, которые сделали вас такими", - отметила Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства России.