Столичная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара, который произошел сегодня утром на северо-западе столицы. В районе Митино загорелся автосервис.

Пламя охватило первый этаж здания на общей площади 400 квадратных метров. Огонь дотянулся и этажом выше, где в гаражном комплексе находились десятки автомобилей. Сейчас их осматривают владельцы вместе с представителями МЧС и составляют протоколы. Почти все машины накрыла копоть, а некоторые получили и повреждения.

А в Коммунарке до глубокой ночи тушили ангар со стройматериалами на улице Адмирала Корнилова. Площадь возгорания составила 650 квадратных метров. В какой-то момент произошло частичное обрушение кровли. Из соседнего общежития пришлось эвакуировать 350 человек из-за угрозы, что пламя перекинется на здание. Этого удалось не допустить. Для ликвидации пожара были задействованы почти 100 спасателей.