"День без турникетов" помогает молодежи Москвы узнать о новых профессиях

От куска древесины до произведения искусства. Сочетание ручного труда и современных станков. Нечасто крупные заводы и предприятия открывают свои двери посетителям, но "День без турникетов" - исключение из правил. Здесь, в столярной мастерской, на экскурсии можно посмотреть все этапы производства.

"На каждой экскурсии, если студенты, например, приходят к нам, то несколько человек, как правило, всегда спрашивают, а можно ли мы к вам придём на работу? То есть им действительно интересно. И люди остаются. У нас сейчас в штате работают несколько сотрудников, которые ранее также посещали наши экскурсии", - рассказал Михаил Кузнецов, сотрудник столярного ателье.

В рамках акции любой желающий может посетить десятки различных мест в Москве. Билет не нужен, Главное - заранее зарегистрироваться на сайте turniketovnet.ru и выбрать из списка понравившееся мероприятие.

Хруст снега под ногами, дыхание и биение сердца актера. Хороший фильм, как говорят звукорежиссёры, состоит из тысячи звуковых дорожек, сведённых воедино. На экскурсии по киностудии участники услышат рассказ обо всех этапах постпродакшена в кино.

"Мы занимаемся очень интересным делом, про которое мало вообще кто понимает, как это происходит. То есть люди заходят в студию синхронных шумов и всегда "вау", как здорово, как интересно. И, конечно, хочется рассказывать о профессии больше, чтобы было как-то понятно, что в России есть люди, которые работают действительно профессионально", - говорит Михаил Огоньков, генеральный продюсер кинокомпании.

Стук копыт лошади извлекают из скорлупы кокоса, а сжатый руками сельдерей имитирует укус вампира. Добиться нужного звука порой не просто, от того и так интересно.

Символ тонких чувств, так иногда называют костяной фарфор, за его полупрозрачность. Несмотря на хрупкий вид, материал довольно прочный, а его создание требует особого мастерства. Здесь покажут путь изделия от модели до росписи, дадут возможность увидеть работу художников и специалистов производства. Конечно, ответят и на главный вопрос- причём здесь кости?

"Наши изделия - они в современной интерпретации. Мы сохранили именно те традиции по производству, именно старинные. Но внесли какую-то свою новизну, по росписи, по форме. Потому что наша чашечка, она специально помята руками и в этом есть её уникальность, чтобы вы могли с ней соприкоснуться и пообнимать", - рассказала Ксения Логинова, владелица студии по производству фарфора.

С начала года более 300 человек прошли стажировку и устроились на работу в компании, куда изначально пришли на экскурсию. Остальные же просто интересно и познавательно провели время, заглянув туда, куда обычно чужих не пускают.