Задержанная в Подмосковье женщина прятала наркотики в нижнем белье

312 свертков метадона обнаружили полицейские при задержании женщины в подмосковной Электростали. Наркотики задержанная прятала в нижнем белье.

Инспекторы ДПС совместно с сотрудниками полиции остановили автомобиль, за рулем которого была злоумышленница. 44-летняя женщина ранее уже была судима за незаконный сбыт наркотиков и подозревалась в аналогичном преступлении.

При личном досмотре были найдены три пакета, набитые расфасованным по сверткам зельем. Экспертиза подтвердила, что в них - метадон. Сейчас женщина заключена под стражу. Возбуждено уголовное дело.