В Москве появилась памятная доска Александру Ширвиндту - любимому артисту, а ещё педагогу и режиссёру, который долгое время руководил Театром Сатиры.

Мемориал установили на фасаде дома, расположенного на Котельнической набережной, где Александр Анатольевич прожил почти полвека. Но главным для него всё же оставался Театр Сатиры, в котором Ширвиндт служил до последнего дня.

Десятки ярких ролей в спектаклях и кино, многие вошли в золотой фонд российской культуры. Ширвиндт оставил след и как режиссёр, поставив в родном театре более 20 спектаклей.