Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Червоное Запорожской области. Об этом рассказали в среду, 3 декабря, в российском Министерстве обороны.

Как отмечает ведомство, российские бойцы в рамках специальной военной операции продолжили продвижение в глубину обороны противника. В зоне ответственности группировки "Восток" противник потерял за минувшие сутки свыше 235 боевиков.

Также ВС России поразили объекты транспортной и энергетической инфраструктуры для ВСУ, цех сборки БПЛА дальнего действия. Совокупные потери Вооруженных сил Украины в результате действий российских группировок войск составили порядка 1 260 военных за сутки, сообщает Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

На заседании Совета безопасности 21 ноября Владимир Путин подчеркивал, что Москва готова к мирным переговорам, но ее устраивает и текущая динамика спецоперации, ведущая к достижению целей военными средствами, пока Украина и ее союзники пребывают в иллюзиях и мечтают нанести стратегическое поражение России.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что руководство НАТО все сильнее нервничает из-за успехов российской армии в зоне специальной военной операции. Политик отметил, что ситуацию на фронте в пользу ВС России вынужден признать каждый, кто объективно смотрит на вещи.