"Очарование красоты": в Историческом музее покажут уникальные украшения

В Историческом музее - полёт души лучших ювелиров мира. Выставка под нежным названием "Очарование красоты" - не о блеске золота и бриллиантов, а об отражении души. Западноевропейское искусство соседствует с творениями русских мастеров. Роскошные тиары - с не менее замечательными пуговицами.

"Это действительно очень представительная и крупная выставка, которая даёт возможность представить всё практически многообразие самого высокого уровня, которое хранится в Историческом музее. Там несколько десятков тысяч. Да, это одна из крупнейших коллекций", - рассказал Алексей Левыкин, Генеральный директор Государственного исторического музея.

Выставку готовили долго. Экспонаты подбирали бережно. Их авторство определить довольно сложно - на такие хрупкие предметы клеймо не ставили. Но от истории некоторых предметов захватывает дух. На этом золотом перстне - камея с портретом великого Гёте. Оказывается, он сам подарил агат нашему российскому представителю. А тот решил ответить со всей широтой русской души: прислал ему произведение искусства .

"Он решил увековечить подарок великого поэта и отдал своему знакомому - Никколо Марелли - в Риме. Который и выполнил эту камею. И таким образом камень, но уже со своим, собственным портретом, вернулся к Гёте", - рассказала Галина Крюк, заведующая отделом драгоценных металлов ГИМ.

Что именно написал с этим перстнем на руке поэт - "Фауста" или "Страдания юного Вертера" - история умалчивает. Как и о том, что за неизвестный мастер-виртуоз изготовил эти серьги - невероятной легкости и красоты. Названия ласкают слух: одинцы и двойчатки, лапки и голубцы. Никакого европейского влияния! Тончайшая работа. Эти украшения похожи на рассвет, освещающий гладь озера.

"Они принадлежали Наталье Кирилловне - царице. Поэтому это был определённый статус. И украшения, кстати говоря, всегда его как-то подчеркивали и показывали. Серьги конца 16, 17-го и начала 18 века. Когда Россия шла по своему самостоятельному пути и имела свои формы украшений", - рассказала Галина Смородинова, старший научный сотрудник отдела драгоценных металлов ГИМ.

Здесь есть всем знакомый Фаберже и работы малоизвестных ювелиров. На этих миниатюрах - очень личных подарках - портреты Елизаветы Петровны, Екатерины II. А рядом - элегантные безымянные дамы. Кто они? О чем тогда мечтали? Есть и уж совершенно диковинные для нынешнего поколения экспонаты. Например, роскошные парюры - дневные или торжественно-официальные. Это сейчас ценятся дорогие гаджеты или авто. А раньше статус подчеркивали наборы украшений - от ожерелья до браслетов, в которых продуманы даже рост и вес заказчика.

"Размеры шеи, рук могли быть разными, поэтому к такой парюре прилагались дополнительные звенья, которые позволяли в виду подвижности соединения основных ленточных украшений дополнять или сокращать количество звеньев в целостной цепи", - пояснила Галина Крюк.

Эмблемой выставки стал золотой пшеничный колосок - украшение для волос двухвековой давности. Тогда это было представление о Новом времени с долгожданным процветанием и богатым урожаем. Идею подхватили молодые мастера 21 века. Их работы - это тоже мечта. О красоте, которая вечна.