Бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Федерика Могерини попыталась "залечь на дно в Брюгге", однако правоохранительные органы не дали ей такой возможности. Об этом заявил в среду, 3 декабря, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Российский политик прокомментировал в своем Telegram-канале задержание полицейскими Федерики Могерини, которая "пошла на пенсии вразнос". После завершения карьеры в качестве главы евродипломатии она стала ректором Колледжа Европы в Брюгге и "на контрактах в этом колледже и спалилась".

Медведев подчеркнул, что для руководства Евросоюза это обычное явление, поскольку там и сейчас работают "две нынешние мерзкие ворюги-русофобки". По словам зампреда Совбеза, на главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и нынешнем руководителе дипслужбы ЕС Кае Каллас "просто пробы ставить негде".

Пока Россия и США ведут переговоры о прекращении конфликта на Украине, "фригидная Европа, возглавляемая полубезумными бабками Урсулой и Каей, усиленно продвигает войну до последнего украинца", отметил Медведев. Он выразил надежду на то, что правосудие настигнет и этих еврочиновниц или они "закончат как два героя" вышеупомянутого фильма "Залечь на дно в Брюгге".

Как уточняет Euractiv, в основе расследования против Федерики Могерини лежат подозрения в том, что Колледж Европы под ее руководством получил привилегированный доступ к конфиденциальной информации о тендере Европейской службы внешних связей на размещение новой дипломатической академии ЕС. Это нарушает законодательство, поскольку учебное заведение имело несправедливое преимущество перед другими претендентами.

Politico отмечает, что на втором сроке Урсулы фон дер Ляйен в качестве главы ЕК ей придется "каким-то образом не впутаться в этот скандал, зародившийся в первые годы ее работы в Еврокомиссии". Критики и недоброжелатели Урсулы фон дер Ляйен используют ситуацию с Могерини, чтобы вновь добиться голосования о вотуме недоверия председателю ЕК.