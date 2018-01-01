Бывший хабаровский губернатор Фургал получил 25 лет колонии по двух уголовным делам

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала приговорили к 23 годам колонии. Такое решение в среду принял Бабушкинский районный суд Москвы.

Отбывать наказание Фургал будет в колонии строгого режима. С учетом ранее назначенного наказания он проведет в колонии в общей сложности 25 лет. Ему также запретили занимать административные должности в органах государственной власти.

Приговор был вынесен по делу об организации преступного сообщества и хищении активов у МСП-банка. Фургал признан виновным в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере, незаконном предпринимательстве и легализации преступных доходов.

По версии следствия, с конца 2018-го по середину 2020 года преступная группа под руководством Фургала и бизнесмена Николая Шухова похитила свыше 2 млрд рублей у МСП-банка и 8,7 млн долларов у иностранной компании "Глобал меткорп лимитед". Также фигуранты пытались завладеть имуществом компании "Торэкс-Хабаровск" на сумму свыше 1,2 млрд рублей, но не смогли этого сделать. Всего в деле насчитывается почти 15 эпизодов, а общий ущерб оценивается в 3,8 млрд рублей.