Михаил Ефремов нашел тело Ксении Качалиной: вскрылись жуткие детали

2 декабря стало известно о смерти актрисы Ксении Качалиной. Ей было 54 года. Известно, что некогда подающая большие надежды артистка имела серьезные проблемы с алкоголем. По слухам, Качалина начала прикладываться к бутылке вскоре после того, как оформила развод с известным актером Михаилом Ефремовым.

По злой иронии, именно он и нашел тело актрисы в квартире. Не секрет, что артист содержал экс-супругу. Накануне вместе с сыном Ефремов приехал проведать Качалину, но дверь им никто не открыл. В итоге мужчинам удалось вскрыть замки и попасть в квартиру, которая была сильно захламлена. Света в жилище не было.

Возле кровати актер и его сын обнаружили лежащее на боку тело Ксении Качалиной. Сначала они пытались реанимировать ее самостоятельно, но после безуспешных попыток вызвали скорую и полицию. В последний раз они с ней общались около двух недель назад, передает SHOT.

Напомним, что в браке Михаила Ефремова и Ксении Качалиной была рождена дочь Анна-Мария. Сейчас ей 25 лет, она давно не живет с матерью.