Кремль растолковал ответ Путина на мирный план по Украине

Президент России Владимир Путин не отвергал мирный план США по Украине в ходе встречи с посланниками Дональда Трампа, которая прошла накануне вечером в Москве. По словам пресс-секретаря главы государства, такая формулировка неверна.

"Как вчера было сказано, что-то было принято, что-то было отмечено как неприемлемое. Это нормальный рабочий процесс, поиск компромисса", — отметил Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что чем тише будут проходить переговоры с США, тем более продуктивными они будут. По его словам, представители Москвы готовы встречаться с коллегами из Вашингтона столько, сколько потребуется для мирного урегулирования на Украине.

Накануне вечером Владимир Путин принял в Кремле Стивена Уиткофаа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Переговоры длились пять часов и завершились за полночь. По итогам встречи помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что дискуссия была полезной, но стороны не нашли компромиссов по украинскому урегулированию.

По словам Ушакова, России, кроме плана Трампа, который содержит 27 пунктов, передали еще 4 документа - их также обсудили на переговорах.

Ожидалось, что Уиткофф и Кушнер в среду сделают остановку в Брюсселе по пути из Москвы и встретятся с Владимиром Зеленским. Однако, по данным СМИ, встречу отменили.