Песков назвал главное различие коррупции в России и в Европе

Разные страны и объединения с разной эффективностью борются с коррупцией, которая стала повсеместным явлением. Об этом напомнил в среду, 3 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля прокомментировал по просьбе журналистов сообщения о задержании бывших высокопоставленных чиновников Евросоюза, включая экс-руководителя дипломатической службы ЕС Федерику Могерини.

Как подчеркнул Песков, коррупционные скандалы в Европе являются внутренним делом стран Евросоюза. Коррупция существует повсеместно, однако в России борьба с ней идет без кампанейщины и "ведется планомерно, целенаправленно, на регулярной основе", сообщает РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков, говоря про масштабное антикоррупционное расследование на Украине, подчеркивал, что у киевского режима много грехов, коррупция — один из них. Это "явление, которое жрет изнутри киевский режим", ведь на Украине "воруют большую часть тех денег, которые они получают от европейцев и американцев".

При этом глава Конституционного суда России Валерий Зорькин сетовал на то, что из-за "мировоззренческого вывиха", который обесценивает "честный труд, на протяжении тысячелетий находившийся на высоте нравственного пьедестала", коррупция угнездилась в ДНК человека, превратившись в "повсеместное и, судя по всему, неистребимое явление".