Кремль объяснил заявление Путина об иностранных журналистах в Красноармейске

Российский лидер Владимир Путин никого специально не приглашал в Красноармейск и Купянск, но Москва готова организовать поездки для сотрудников зарубежных средств массовой информации. Такое разъяснение дал в среду, 3 декабря, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее Владимир Путин подтвердил приглашение иностранным журналистам, в том числе украинским, посетить Красноармейск и увидеть все своими глазами. Опасность в Красноармейске сохраняется для журналистов, но российские военкоры там работают, западные тоже могут, уточнил российский лидер.

Как пояснил официальный представитель Кремля, Владимир Путин сказал, что желающие западные журналисты могут приехать, "такие посещения при необходимости могут быть организованы".

Хотя пока Кремлю "неизвестно о каких-то желающих, но мы не сомневаемся, что со временем они появятся", цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.

Еще в октябре президент России распорядился организовать допуск сотрудников зарубежных СМИ в указанные районы, подчеркнув, что "нас беспокоит только одно — чтобы с украинской стороны не было никаких провокаций".

В Министерстве обороны России при этом отмечали, что Киев пытается не пустить журналистов к находящимся в "котлах" украинским военнослужащим, чтобы скрыть реальное положение дел на фронте и обмануть украинцев и граждан других государств.