Обнародована причина смерти актрисы Ксении Качалиной

Накануне, 2 декабря, стало известно о смерти актрисы Ксении Качалиной. Ей было 54 года. Она была четвертой супругой знаменитого актера Михаила Ефремова. Говорят, кстати, что именно он и обнаружил тело артистки.

Как передает SHOT, причиной смерти Ксении Качалиной стала острая сердечная недостаточность. Известно, что у актрисы были серьезные проблемы с алкоголем.

Вероятно, смерть наступила еще несколько дней назад. Когда тело Ксении Качалиной обнаружили, на нем уже появились трупные пятна.

Ходят слухи, что именно после развода жизнь актрисы покатилась под откос. Качалина стала затворницей. Она жила в компании кошек в элитном доме в Брюсовом переулке. В ее квартире царил хаос: разбросанные вещи, оборванные обои.

А ведь актрису называли восходящей звездой отечественного кинематографа. Критики прочили ей блестящую карьеру. Она дебютировала в 1991 году в фильме "Нелюбовь". На тот момент Ксении Качалиной было 20 лет.