Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для всех знаков зодиака

Овны

Нелегкий день для тех, кто привык легко расставаться с деньгами! Венера провоцирует на спонтанные покупки – постарайтесь не потратить все за один день.

Тельцы

Утром Уран подарит вам инсайт о ваших тайных желаниях, а к вечеру захочется изменить что-то в своей внешности. Но не надо резких перемен – момент неподходящий.

Близнецы

Внутренняя буря нарастает: с утра тревожные мысли, к вечеру - наплыв эмоций. Все потому, что завтра Полнолуние в вашем знаке – надо просто переждать эти дни.

Раки

На работе возможны неожиданные изменения планов или сюрпризы от начальства. К вечеру может возникнуть напряжение в общении – не принимайте близко к сердцу.

Львы

Утром кто-то из друзей удивит вас новостью или необычным предложением. К вечеру возможны ссоры в соцсетях или переписке – не драматизируйте, это ненадолго.

Девы

Учебные планы или поездки могут внезапно измениться. Если к вечеру почувствуете усталость от обилия информации – дайте себе право отдохнуть под сериал.

Весы

Вам непросто держать себя в руках, когда разногласия касаются денег. Посоветуйтесь с GPT-чатом, как корректно и спокойно обсудить совместные с партнером доходы и расходы.

Скорпионы

Все очень переменчиво в любви: утром – приятное волнение, к вечеру – возможное недопонимание с партнером. Лучше вам не выяснять отношения перед полнолунием!

Стрельцы

Венера в вашем знаке сегодня капризничает, и вам сложно сконцентрироваться. Прислушайтесь к телу – возможно, оно просит отдыха, а не новых рабочих подвигов.

Козероги

Творческие порывы утром сменятся сомнениями к вечеру. Дети или любимые могут вести себя непредсказуемо – но ваша природная невозмутимость вас спасет.

Водолеи

Утром возможны неожиданности дома или с родными. К вечеру захочется сбежать из дома куда угодно – на самом деле вам просто нужно побыть в тишине.

Рыбы

То в жар, то в холод: общение сегодня будет проходить по непредсказуемым сценариям. Бумажные дела лучше отложить – высок риск ошибок из-за рассеянности.