Отказ Европы от российского газа усилит тренд на утерю лидирующего потенциала ее экономики. С таким предупреждением выступил в среду, 3 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил официальный представитель Кремля, комментируя предварительное соглашение Совета ЕС и Европарламента по правилам поэтапного отказа от импорта газа из России, хуже от этого будет только самой Европе.

Европа "будет зависеть от газа, который стоит дороже, а временами значительно дороже, чем российский газ", пояснил Песков. Зависимость от дорогостоящих энергоносителей "неминуемо приведет к последствиям для экономики Европы и понижению конкурентоспособности Европы".

Это лишь ускорит наметившийся за последние годы процесс по утере европейской экономикой своего лидирующего потенциала, цитирует пресс-секретаря президента России "Интерфакс".

Ранее в "Газпроме" рассказали, что недостаточные запасы в европейских подземных хранилищах газа могут угрожать газоснабжению обычных потребителей в странах ЕС, если наступят сильные холода. Общий уровень заполненности ПХГ Европы уже сейчас опустился ниже 80%, а впереди еще долгая зима.

Российский лидер Владимир Путин указывал, что мир столкнулся "с искусственной ломкой энергетической архитектуры, вызванной агрессивными и весьма напористыми действиями некоторых западных элит".Следствием этого в Евросоюзе является падение оборотов промышленности, рост цен из-за более дорогих заокеанских нефти и газа, снижение конкурентоспособности европейских товаров и экономики в целом.