Мизулина заявила о блокировке Roblox в России

Похоже, что игровая онлайн-платформа и система создания игр Roblox действительно заблокирована в России. На это указала в среду, 3 декабря, директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

Комментарий в ее Telegram-канале последовал за массовыми жалобами россиян на сбои в работе Roblox. Судя по данным Downdetector, с утра 3 декабря пользователи из разных регионов России не могут открыть сайт и приложение Roblox.

Екатерина Мизулина в ответ на эти сообщения отметила, что "ждем официальный комментарий Роскомнадзора". Регулятор пока не подтверждал, но и не опровергал блокировку Roblox в России.

Ранее в Роскомнадзоре подчеркивали, что в игровом пространстве Roblox в большом количестве присутствует неподобающий контент, негативно влияющий на детей и подростков. Модерация игры не помогла организовать безопасность пользователей от деструктивного контента.

Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина отмечала недопустимость вовлечения подрастающее поколение в преступную деятельность через интернет-игры и социальные сети. В качестве примера платформ, которые приобщают детей к противоправной активности с малых лет, парламентарий называла Roblox.

Roblox представляет собой платформу из миллионов мини-игр с внутриигровой валютой. Механика азартных игр, применяемая в Roblox, служит благодатной почвой для мошенников. Процветает в Roblox буллинг, велик риск преступлений против половой неприкосновенности.

Особый резонанс получила трагедия в Санкт-Петербурге. СМИ сообщали, что девочка-подросток убила свою мать, смоделировав преступление в Roblox.