Волочкова выставила "беременное" фото и сделала заявление

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Анастасия Волочкова опубликовала фотографию, на которой запечатлена с матерью Тамарой Владимировной. Обе запечатлены в роскошных светлых шубках.

"75 лет исполняется моей маме Тамаре... А на этом фото я беременна Аришей (9 месяц)…" - объявила радостную новость Анастасия Волочкова.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

При этом балерина предварительно отключила возможность комментирования публикации. Вот только это не остановило интернет-пользователей. В Сети особо внимательные фанаты обратили внимание на то, что на фото Анастасия и Тамара Владимировна запечатлены в весьма теплой верхней одежде на фоне белого снега и новогодних украшений на здании. По мнению комментаторов, о каком девятом месяце может идти речь, когда известно, что единственная дочь Волочковой Ариадна появилась на свет 23 сентября. Впрочем, считают поклонники, балерина имела в виду что-то другое, но что - непонятно.

Остальные пользователи Сети рассыпались в комплиментах и поздравлениях Анастасии и Тамаре Владимировне, отметив, насколько красивы обе женщины. Некоторые комментаторы припомнили, как кардинально меняется отношение Волочковой к матери. Она ее то превозносит, то оскорбляет. Более того, не так давно Анастасия вообще отреклась и от Ариадны и от Тамары Владимировны после того, как узнала, что ее не позвали на праздник по случаю свадьбы девушки.