Верховный суд истребовал материалы дела об оспаривании сделки с квартирой Долиной

Верховный суд России истребовал в кассации материалы дела об оспаривании сделки по купле-продаже квартиры певицы Ларисы Долиной. Об этом рассказала в среду, 3 декабря, адвокат Светлана Свириденко.

Юрист, представляющая интересы покупательницы квартиры Полины Лурье, которая осталась и без недвижимости, и без денег, объяснила, что означает истребование материалов дела.

По словам Свириденко, судья более детально изучит дело, прежде чем выносить на рассмотрение судебной коллегии Верховного суда. Это может означать, что судья ВС России усмотрела нарушение в решении нижестоящих инстанций, сообщает РИА Новости.

Разбирательство по сделке купли-продажи квартиры Долиной вызвало огромный резонанс. Интернет пестрит комментариями с вопросом, почему суды оставили певице и квартиру, и полученные за нее деньги. Многие выражают сомнения в честности и неподкупности судебной власти.

На этом фоне председатель Верховного суда Игорь Краснов подчеркнул, что судебная практика должна базироваться исключительно на основании закона и правовых позиций ВС России, а принятие судами решений в угоду властям обслуживание интересов коммерческих структур недопустимо.

Тем временем россиянам рассказали, в каких ситуациях особенно высок риск лишиться честно купленной квартиры. Юрист Филипп Терехин предупредил, что особую внимательность и осторожность нужно проявить при покупке недвижимости, полученной продавцом в подарок.