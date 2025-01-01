Собянин подвел итоги года: "Прогнозы были мрачными, но они не сбылись"

Сергей Собянин в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр" подвел итоги 2025 года и оценил экономические показатели столицы.

"Год был непростой. Но когда он был простым?" - сказал мэр.

Собянин отметил, что прогнозы были достаточно мрачными, но они не сбылись. Москва завершает 2025 год с положительными значениями: продолжает расти промышленность, строительство жилья, объем туризма, общепита и остальные отрасли экономики.

Ранее Собянин рассказал, какие крупные объекты благоустроят в Москве в 2026 году. По словам мэра, в этом году работы охватили более 3700 различных объектов по всему городу. В новом году планируется благоустроить свыше 3,5 тысячи различных городских объектов.