Собянин рассказал о помощи Москвы Донбассу и Крыму

Сергей Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр" ответил на вопрос о том, как Москва помогает Донбассу и Крыму. По словам мэра столицы, помощь новым российским регионам оказывают как московские власти, так и москвичи.

По словам мэра, столичные компании в новых регионах строят дома, школы, детские сады. В Донецке и Луганске помощь не столько финансовая, отметил Собянин: на стройках и восстановительных работах трудятся десятки тысяч специалистов из Москвы.

Мэр столицы подчеркнул: раньше такой объем не был возможен из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ. Теперь же линия фронта усилиями российской армии сдвинулась, и восстановительные работы идут полным ходом.

Ранее стало известно, что в Москве готовят цикл из 10 уникальных видеоэкскурсий о Донбассе и Новороссии. В столицу приехали специалисты из этих регионов. Они познакомят зрителей со знаковыми местами и историей своего родного края.