Гузеева заговорила на фоне скандала с Долиной: "Хочу, чтобы человек человеку был любящей собачечкой, а не гадиной"

В Сети люди массово травят Ларису Долину после того, как на днях кассационный суд принял решение в пользу артистки. Певица осталась при квартире после того, как под воздействием мошенников продала элитную недвижимость за более чем 100 миллионов рублей матери-одиночке Полине Лурье. В результате покупательница роскошной недвижимости Долиной осталась и без квартиры и без денег.

Не остались в стороне даже представители отечественного шоу-бизнеса. И если продюсер Иосиф Пригожин или ведущая Ксения Бородина и певица Ольга Орлова попытались поддержать затравленную артистку, то певица Слава, ее коллега Вика Цыганова и актер Никита Джигурда обрушились на нее с обличительными высказываниями.

А тут заговорила и Лариса Гузеева. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" она опубликовала фотографию чужой собаки и отметила, что она ей позирует и "любит" ее. "Хочу, чтобы человек человеку тоже был вот такой же любящей собачечкой, а не гадиной. Интернет открыть страшно… Столько ненависти, это потому что конец года - накопилось или сглазил кто?" - задала риторический вопрос Гузеева.

Отметим, что недавно актриса и сама была предметом шумихи. Лариса Гузеева попала в скандал из-за рекламы вилл на Бали. Бизнесмен Сергей Домогацкий продавал дома на индонезийском острове за 200 тысяч долларов, но, собрав с покупателей деньги, пропал. "Лицом" проекта была ведущая "Давай поженимся!". Обманутые покупатели призвали актрису к ответу, они попытались узнать, насколько актриса была осведомлена о мошеннической схеме.