Собянин: Десятки тысяч москвичей сражаются в зоне СВО

Десятки тысяч москвичей сражаются в зоне СВО, обеспечивая нам победу. В программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр" Сергей Собянин рассказал о поддержке, которую оказывает Москва контрактникам, сражающимся в зоне СВО.

"Важна помощь нашим Вооружённым силам и, конечно, оказание содействия нашим гражданам, москвичам, которые заключают контракты с Министерством обороны. Москва обеспечивает дополнительные выплаты из городского бюджета, разовые выплаты, заботу о семьях", - отметил Собянин.

Ранее состоялось совещание, посвященное комплектованию армии в 2026 году контрактниками. Провел его заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. В совещании принимали участие полномочные представители президента России в федеральных округах, руководство Министерства обороны, Министерства финансов и других заинтересованных ведомств.