Собянин прокомментировал обвинения в его адрес со стороны СБУ

Сергей Собянин рассказал в эфире канала "ТВ Центр", как он относится к тому, что Служба безопасности Украины предъявила ему обвинение.

"Я считаю, что это оценка того, что мы движемся в правильном направлении. И наши шаги по поддержке ВС России, по обеспечению суверенитета не остаются незамеченными. Будем действовать и дальше так же", - сказал глава города.

7 ноября стало известно, что СБУ заявила о подозрении мэра Москвы Сергея Собянина "в пособничестве военной операции". В частности, СБУ обвинила градоначальника "в организации набора людей на военную службу через московские пункты отбора".