Собянин рассказал о следующем глобальном изменении в системе столичного здравоохранения

Сергей Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром" рассказал о столичной системе здравоохранения - в том числе о программе модернизации и строительства поликлиник и о том, что будет после нее.

"Помимо того, чтобы привести поликлиники в современный внешний вид, нужно работать над их содержанием. Там много еще работы. В ежедневном режиме этим занимаемся. Следующее глобальное изменение - строительство новых больниц, новых стационарных корпусов", - сказал глава города.

По словам Собянина, необходим высокотехнологичный подход - в том числе к диагностике.

"У нас стационаров меньше, чем поликлиник, но они все крупные, мощные. Мы каждый год вводим одну-две-три крупные больницы или крупных корпуса. Огромная работа по созданию нового стационара для Склифа, 62-я онкологическая клиника. Мы хотим, чтобы к 2030 году все наши стационары были или реконструированы, или построены заново", - указал также мэр.

Уровень московского здравоохранения - мировой, надо его поддерживать и двигаться вперед, заключил Собянин.

В конце ноября в Москве открылись еще два Центра женского здоровья. Как рассказал Собянин, работать они будут по новому московскому стандарту медпомощи, а это полный цикл услуг. Подробности - в репортаже "ТВ Центра".