Собянин: Москва ежегодно планирует вводить и реконструировать 120-130 школ

Москва планирует ежегодно вводить и реконструировать 120-130 школ. В программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр" Сергей Собянин рассказал о столичной системе образования. В частности - о современных городских школах.

Мэр столицы рассказал, что реконструкция старых школ – это фундаментальный вопрос.

"Большая часть школ – необходима такая же реконструкция, как с поликлиниками. Но, в отличие от поликлиник, школы – около 10 тысяч квадратов. И число школ еще больше. Это гигантский объём. Очевидна задача. Этими школами надо серьёзно заниматься", - отметил Собянин.

По словам мэра, необходима перестройка старых школ, новая инженерия, новые лаборатории. "Первые полсотни школ прошли. Конечно, нужно и строить новые школы – и часть старых школ выводить из оборота", - добавил Собянин.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве почти десять с половиной тысяч старшеклассников учатся в IT-классах. Школьники осваивают программирование и работу с большими данными, учатся создавать 3D модели и цифровые двойники.