Упустивший Уиткоффа в Ирландии Зеленский пообещал догнать его в США

Киев готовит новую встречу с представителями США. Как сообщил в Telegram украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram, подготовкой переговоров в Вашингтоне займутся Рустем Умеров и Андрей Игнатов.

Зеленский в своем сообщении умолчал о том, что ранее спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отменили свой визит в Брюссель, где их должен был встретить украинский лидер. Сообщалось, что встреча должна была состояться после переговоров представителей США с российским президентом Владимиром Путиным в Москве.

Как сообщалось ранее, Зеленский поджидал Уиткоффа в Ирландии. Предполагают, что он надеялся перехватить спецпредставителя Трампа во время пересадки на пути в Вашингтон. В среду украинские СМИ со ссылкой на источники заявили, что встреча Зеленского с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе была отменена. А план перехвата американцев в Ирландии сорвался.

Издание The Telegraph пишет, что эта неделя была тяжелой для Владимира Зеленского. За это время украинский лидер лишился главы своего офиса, узнал о захвате российской армией стратегически важного города Красноармейска, а американцы стали жестко требовать, чтобы он пошел на территориальные уступки ради достижения мира.