Путин: Помощь ближнему — в крови россиян

Президент России Владимир Путин выступил в среду, 3 декабря, на международном форуме гражданского участия "Мы Вместе", посвященном добровольчеству и благотворительности.

Глава государства принял участие в церемонии награждения лауреатов одноименной премии — наградил обладателя звания "Волонтер года" Анну Плужникову. Несмотря на III группу инвалидности, Анна приняла участие в ликвидации последствий экологической катастрофы в Анапе, организуя питание для спасателей и добровольцев.

Как подчеркнул Владимир Путин, у волонтеров в России нет никаких государственных границ, есть только то, что всех объединяет — доброе сердце. Президент отметил, что у представителей всех народов России помощь ближнему и поддержка нуждающихся — в крови.

В качестве образца для подражания российский лидер назвал также бойцов специальной военной операции, защищающих Родину. Это замечательный пример, особенно для молодых людей, которые видят реальных, а не сказочных героев, сообщает РИА Новости.

11 ноября в Москве подвели итоги проекта "Волонтеры: миссия "Победа". Студенты колледжей из разных регионов России придумывали и проводили флешмобы и другие акции, направленные на сохранение исторической памяти. Победителей пригласили в Общественную палату, где они получили возможность рассказать о своих инициативах и обменяться опытом с единомышленниками.

Столичные волонтеры продолжают помогать участникам спецоперации и их близким. Более сотни женщин из объединения "Сестры милосердия" помогают ухаживать за военнослужащими в военных госпиталях. Стать участником этой миссии можно после прохождения специального обучения.