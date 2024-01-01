ЕК предложила членам Евросоюза экспроприировать 210 млрд евро российских активов

Еврокомиссия направила членам Евросоюза юридические предложения по экcпроприации активов России, замороженных в европейской юрисдикции в рамках санкций. Это касается всей суммы в 210 миллиардов евро.

Как отмечает Politico, Брюссель предлагает выделить Украине 165 миллиардов евро в течение 2026-2027 годов из экспроприированных российских активов. Из указанной суммы 115 миллиардов евро намереваются потратить на финансирование военных потребностей Украины, а 50 миллиардов евро — на покрытие бюджетных расходов.

Оставшиеся 45 миллиардов евро хотят пустить на выплату выделенных в 2024 году кредитов Украине от стран ЕС и "Группы семи" (G7) в рамках инициативы Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен уточнила, что Еврокомиссия предложила альтернативу экспроприации российских активов в виде еврозайма в 90 миллиардов евро, который покроет две трети потребностей Киева.

Политик подчеркнула, что экспроприация активов России в ЕС не потребует компромисса, а будет утверждаться квалифицированным большинством голосов. При этом предлагается запретить исполнение внутри Евросоюза решений иностранных судов в рамках ответных мер России на экспроприацию активов.

Примечательно, что среди членов ЕС до сих пор нет и намека на консенсус по конфискации российских активов. Сильнее всех сопротивляется этой идее Бельгия — именно бельгийский депозитарий является держателем указанных средств. Бельгийские власти предупреждают, что никто не верит в поражение России в спецоперации, а после ее победы неизбежно придется возвращать деньги.

Возражает против экспроприации российских активов и Китай. Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь высказался против любых односторонних санкций, которые нарушают международное право и не санкционированы Советом Безопасности ООН.