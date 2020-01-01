Принц Гарри разочаровал Елизавету II одной просьбой: надоумила Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл отказались исполнять обязанности членов королевской семьи в январе 2020 года. Вскоре после официального заявления они забрали сына Арчи и улетели в США, на родину герцогини Сассексой. Малышка Лилибет родилась уже в Америке.

После отъезда из Британии Гарри и Меган дали несколько интервью. Герцоги Сассекские выставили королевскую семью в дурном свете, намекнув, что Кейт Миддлтон и принц Филипп до рождения сына Меган и Гарри обсуждали цвет его кожи. Более того, Маркл заявила, что Кэтрин с первого дня не приняла ее в семью и не давала спокойно жить.

Негатив по отношению к родственникам не мешал Гарри клянчить деньги у бабушки. Как рассказала британская журналистка Камилла Томини, однажды принц позвонил Елизавете II и даже не поинтересовавшись как у нее дела, прямо попросил увеличить им с Меган содержание. Королева была разочарована, ведь прекрасно понимала, что деньги пойдут на новые наряды и украшения Маркл, которая и без того шокировала британцев своим расточительством.

"Я думаю, что королеве это все надоело. Дворец потратил очень много денег на поддержку пары", — отметила Томини.

Герцогиня же была не в восторге от финансов Гарри. Выходя замуж за принца, Меган надеялась на большее. Она подталкивала принца просить у Елизаветы II все больше и больше, пока ее привычки транжирить деньги не разозлили королеву.

Напомним, Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года. Похороны королевы стали последним событием, которое принц Гарри и Меган Маркл совместно посетили в Британии.