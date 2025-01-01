Собянин оценил развитие высшей школы в столице

В ходе выпуска программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр" Сергей Собянин рассказал о высшем образовании в столице.

Собянин напомнил, что Москва считается центром высшего образования. По последним данным, в столичных вузах обучаются 800 тысяч студентов. Однако следует учесть, что только половина мест в учебных заведениях приходится на москвичей: в столицу стремятся лучшие ученики из лучших школ, как из Подмосковья, так и со всей России.

Мэр столицы напомнил, что в московских школах действуют предпрофессиональные классы – в частности, курчатовские, медицинские. Благодаря новой системе молодые люди понимают, в каком направлении им развиваться дальше, в какой вуз поступать.

В столице действует и федеральная программа, московские власти активно сотрудничают с правительством России. Это программа развития студенческих кампусов. В ней участвуют как правительство Москвы, так и частные инвесторы. Кроме того, обновляются существующие вузы. Строятся новые корпуса РГСУ, новое развитие получает известный в прошлом "Станкин": в Коммунарке появится суперколледж и учебный кластер МГТУ.

В сентябре 2025 года Собянин объявил, что в Москве открылась программа "Университет предпринимателей". Она, по словам мэра, объединит науку, бизнес и талантливых студентов с целью создания инновационных продуктов. Как уточнил глава города, к работе в 20 мастерских приступили более 300 студентов. Занятия проходят на базе восьми ведущих вузов столицы, среди которых - МФТИ, МГУ, ВШЭ, Первый медицинский имени Сеченова.