Собянин анонсировал строительство в Москве 500 км лыжных трасс с искусственным снегом

Сергей Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр" рассказал о программе по созданию современных лыжных трасс в столице.

По мнению Сергея Собянина, лыжных трасс в городе недостаточно для такого количества жителей. Поэтому город принял решение о строительстве искусственных трасс. До 2030 года в городе будет построено больше 500 километров с искусственным снегом. Несколько трасс запустят уже в этом году. Один из таких объектов находится в парке 850-летия Москвы.

Кроме того, столичные власти продолжают работу по созданию катков с искусственным льдом. Каждый год город будет вводить по десятку катков.

По словам Собянина, сам он на катках не катается, предпочитая лыжи. Мэр пошутил, что уже не в том возрасте, чтобы заниматься такими экстремальными активностями.

5 декабря в "Лужниках" стартует зимний спортивный фестиваль. Он станет частью программы проекта "Зима в Москве" и продлится до 28 февраля. Гостей ждет насыщенная и разнообразная программа: боулинг на снегу, снежный дартс, керлинг, катание на тюбингах и многое другое.